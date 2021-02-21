صلاح عبد الله: إصابتي بجلطة دماغية غيرت مسار حياتي

قال الفنان صلاح عبد الله إنه أصيب بأزمة صحية عام٢٠١٠ وتعرض لجلطة دماغية غيرت مسار حياته.





وأضاف صلاح عبد الله خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة، أن دنيا ابنته أقامت معه في المستشفى، وكان هناك دكتور يتابع حالته وأبدى إعجابه بابنته دنيا، وطلب الارتباط بها.





وتابع صلاح عبد الله أن ابنته" شروق" كان لديها مشكلة في زواجها، لأنه كان يرفض أن تقيم خارج مصر، وبسبب ذلك توقف الزواج مؤقتا حتى يعود حبيبها من السفر .





ووجه صلاح عبد الله، عدة نصائح لكل شخص يريد النجاح في حياته العملية بصفة عامة وفي مجال الفن بصفة خاصة.





وأضاف عبد الله، في حوار لبرنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء أمس الجمعة، أنه في كل المهن كل شخص يحلم بالقمة وهذا أمر رائع، متابعا: "الجدعنة أنك لو معرفتش تصل للقمة متباقش في القاعة، وعليك المحاولة كثيرا لكي تصل لحلمك وهدفك وتكون على القمة، وأسعى وربنا كريم".



