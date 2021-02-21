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أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن ميانمار

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:43 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعربت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في ميانمار وورود تقارير تفيد بفتح النيران على المتظاهرين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة على تويتر، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار على محتجين وتواصل احتجاز ومضايقة المتظاهرين وغيرهم.

وكتب برايس على تويتر "نقف مع شعب بورما". ميانمار تعرف أيضًا باسم بورما.

وقال عمال الطوارئ إن شخصين قتلا في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، يوم السبت عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير، وهو اليوم الأكثر دموية في أكثر من أسبوعين من التظاهرات.
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