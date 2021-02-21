يحمي القلب.. فوائد زيت الزيتون على الريق

نصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ؛ بت ناول القليل من زيت الزيتون في الصباح الباكر على معدة فارغة.





تعرف على أهم فوائد زيت الزيتون على الريق:





1- تعزيز صحة القولون

القيم الغذائية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة القولون وعمله، حيث يساهم تناول زيت الزيتون على الريق في حماية خلايا القولون من التضرر وبالتالي خفض خطر الإصابة بسرطان القولون تحديدًا.

إلى جانب ذلك فإن زيت الزيتون يعمل على تحسين عمل القولون من خلال تعزيز عمل الأمعاء وحركتها والمساهمة في الحماية من الإصابة بالإمساك أو حتى علاجها.





2- تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر

من أهم فوائد زيت الزيتون على الريق أنه يعمل على تحسين صحة البشرة والشعر والأظافر وحتى العظام، حيث يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة ويغذي كل من الأظافر والعظام.





هناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام زيت الزيتون فيها من أجل ترطيب الشعر وتقويته وزيادة سماكته، ووصفات أخرى لكل من البشرة والأظافر أيضًا.





3- تنظيف الكبد من السموم

للكبد وظائف أساسية ومهمة في الجسم، فهو يعمل على تنظيف الجسم من أجل توفير بيئة مناسبة لأعضاء الجسم المختلفة، وهذا يعني أن الحفاظ على صحته وتنظيفه من السموم له أثر إيجابي على صحة الكبد وعمله.





من الممكن الحصول على هذه الفائدة من خلال مزج ملعقتان من زيت الزيتون من عصير الليمون الطازج وشربه على الريق.





4- المساهمة في فقدان الوزن

يمتاز زيت الزيتون بفوائده الصحية العديدة ومن بينها المساهمة في فقدان الوزن، وتزداد هذه الفائدة مع تناول زيت الزيتون على الريق، إذ يساعد تناول زيت الزيتون على زيادة شعورك بالشبع لفترة أطول، بالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة لاحقًا وهذا يعني سعرات حرارية أقل.





كما يشكل زيت الزيتون البديل الأنسب للزبدة عند الطهي.





5- تقوية عمل الجهاز المناعي

منذ القدم كان الناس يتناولون زيت الزيتون على الريق من أجل تحسين عمل وكفاءة الجهاز المناعي في محاربة الأمراض المختلفة، حيث أن الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورًا في تعزيز صحة الجهاز المناعي ودعمه في محاربة مسببات المرض التي تدخل الجسم.





فوائد زيت الزيتون على الريق الأخرى..

إلى جانب كل ما سبق، فإن تناول زيت الزيتون على الريق يعني التمتع بالفوائد الصحية التالية أيضًا:





حماية القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة.