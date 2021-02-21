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حوادث

استنشقت غاز أول أكسيد الكربون.. مصرع طالبة أثناء استحمامها في سوهاج

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:30 ص
مصرع طالبة أثناء
مصرع طالبة أثناء استحمامها في سوهاج
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أنغام الجنايني
لقيت طالبة مصرعها إثر استنشاقها غاز أول أكسيد الكربون أثناء استحمامها بمنزلها في مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول (مادونا. و. ع - ١٧ عامًا - وتقيم دائرة المركز)، مُصابة باختناق ادعاء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون أثناء استحمامها، وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها (وجيه. ع. ع - ٤٦ عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء استحمام نجلته المذكورة بالمنزل سقطت مُغشيًا عليها وتم نقلها إلى المستشفى إلا إنها توفيت عقب وصولها مباشرة، وأفاد بأنها مريضة قلب، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وكانت قد أصيبت مُسنة ونجلتها باختناق عقب استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون عقب نعاسهما أثناء إشعالهما نيران التدفئة بإحدى غرف المنزل بجهينة الغربية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول مُسنة ونجلتها مُصابتان باختناق إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون عقب نعاسهما أثناء إشعالهما نيران التدفئة بالمنزل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:(أميرة. ع. م - ٧٠ سنة - ربة منزل)، و(عفاف. م. أ - ٤٠ سنة - ربة منزل)، باختناق إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون بعد إن غلبهما النعاس اثناء اشعالهما نيران التدفئة بإحدى غرف المنزل.

وبسؤال زوج الأولى (محمود. أ - ٨٥ سنة - بالمعاش - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء إشعال زوجته ونجلته النيران للتدفئة بغرفة النوم، غلبهما النعاس واختنقَ على إثر ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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