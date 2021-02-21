استنشقت غاز أول أكسيد الكربون.. مصرع طالبة أثناء استحمامها في سوهاج

لقيت طالبة مصرعها إثر استنشاقها غاز أول أكسيد الكربون أثناء استحمامها بمنزلها في مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول (مادونا. و. ع - ١٧ عامًا - وتقيم دائرة المركز)، مُصابة باختناق ادعاء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون أثناء استحمامها، وتوفيت عقب وصولها المستشفى.





وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها (وجيه. ع. ع - ٤٦ عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء استحمام نجلته المذكورة بالمنزل سقطت مُغشيًا عليها وتم نقلها إلى المستشفى إلا إنها توفيت عقب وصولها مباشرة، وأفاد بأنها مريضة قلب، ونفى الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







