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توك شو

محمد هنيدي: قابلت صاحبة شخصية عفت الشربيني بمهرجان الإسكندرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:30 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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إسراء صبري
كشف محمد هنيدي، عن حقيقة شخصية "عفت الشربيني"، قائلا إنها شخصية حقيقية وقابلتها بمهرجان الإسكندرية السينمائى.

وأكمل هنيدي خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "سألتها عن الغرز قالتي حادثة قديمة بنفس لغة عفت الشربيني في الفيلم، وهي قالت كل الإيفهات اللي حصلت في الفيلم".

وكشف "هنيدي" خلال اللقاء بدايات دخوله لعالم الفن، وكواليس أعماله الكوميدية، فضلا عن رأيه في ممثلين الكوميديا حاليا. كما يتحدث عن أبرز المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية، ويقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء بمشاركة أمير كرارة.
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