محمد هنيدي: قابلت صاحبة شخصية عفت الشربيني بمهرجان الإسكندرية





وأكمل هنيدي خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون إي": "سألتها عن الغرز قالتي حادثة قديمة بنفس لغة عفت الشربيني في الفيلم، و هي قالت كل الإيفهات اللي حصلت في الفيلم".



وكشف "هنيدي" خلال اللقاء بدايات دخوله لعالم الفن، وكواليس أعماله الكوميدية، فضلا عن رأيه في ممثلين الكوميديا حاليا. كما يتحدث عن أبرز المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية، ويقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء بمشاركة أمير كرارة.

كشف محمد هنيدي، عن حقيقة شخصية "عفت الشربيني"، قائلا إنها شخصية حقيقية وقابلتها بمهرجان الإسكندرية السينمائى.