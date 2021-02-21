تساقط حطام طائرة على حي سكني بعد احتراق محركها.. فيديو وصور





تفاجأ سكان أحد الأحياء الأمريكية بحكام طائرة يتساقط فوق رؤوسهم من السماء، حيث كاد يفتك بعشرات الأشخاص وعدد من المنازل.





نجا منزل من أمطار الحطام بأعجوبة بعدما انفجر محرك الطائرة النفاثة في منتصف رحلة جوية فوق الولايات المتحدة الأمريكية.





وكشفت لقطات مرعبة نشرتها امرأة على تويتر قالت بأنها ابنة أشخاص كانوا على متن الرحلة عن أن المحرك قد اشتعل بالكامل مع استمرار الطائرة بالتحليق في الهواء.





أفاد العديد من الأشخاص الذين يعيشون في ضواحي دنفر بسقوط قطع معدنية كبيرة ناتجة عن الانفجار، مع صور من مكان الحادث تظهر مدى اقترابهم من ضرب منازل الناس.





وقالت السلطات إت الطائرة هبطت بسلام ولم ترد أنباء عن إصابة أي شخص على متنها أو على الأرض، وقالت إدارة شرطة برومفيلد على تويتر بأت الطائرة هبطت اضطراريا في مطار دنفر الدولي.





وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن طائرة بوينج 777-200 عادت إلى المطار بعد تعرضها لعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من إقلاعها.





وأضافت الوكالة أن الرحلة 328 كانت في طريقها من دنفر إلى هونولولو عندما وقع الحادث، فيما أوضحت شركة يونايتد في بيان منفصل أن على متنها 231 راكبا و10 من أفراد الطاقم، فيما لم تصدر شركة الطيران أي تفاصيل أخرى.

تلمع أعيننا بمجرد رؤية الطائرات تحلق في السماء، لكننا لم نفكر مرة في مدى خطورة تلك الأجسام المعدنية التي تجوب السماء فوق رؤوسنا، وماذا لو سقطت أو تناثرت أجزائها على الأرض.