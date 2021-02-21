بفستان أبيض.. حفل زفاف عجوز تجاوزت الـ90| فيديو وصور

لا يجب أن يراودك الشك عزيزتي المرأة بأنك "عانس" لمجرد بلوغك سن الأربعين فقط دون زواج، فقد أقامت اليوم عجوز تخطت الـ90 حفل زفافها بفستان زفاف أبيض، بعد قصة حب قوية.





العجوز «إيفلينا ميدر ويلسون» المقيمة في سانت توماس بـ جمايكا هي شهادة حية على أن الحب والزواج يمكنهما الحدوث في أي وقت من العمر.





عقدت العجوز إيفلينا وزوجها كالجنت ويلسون البالغ من العمر 73 عامًا حفل زفافهما في يوم عيد ميلاد إيفلينا الـ91.





طوال الـ91 عاما لم تفكر إيفلينا في الزواج من ويلسون الواقع في حبها، بل عاشت معه في علاقة متناغمة، يهتمان بعمق ببعضهما البعض.





لكنه كان يتحدث عن الأمر طوال كل تلك السنوات وعن رغبته في الزواج منها، ولم يكل: "أرجوك! لنتزوج إينو"، لكنها كانت تتجاهل طلبه.





ومع ذلك شجعها أولادها الأربعة على إقامة حفل زفاف واستسلمت أخيرا، وأقيم حفل الزفاف في منزلهما في يالاس وكان حديث المدينة.





قامت حفيدتها بتصفيف شعر العجوز ووضع المكياج لها، تظهر مقاطع الفيديو على يوتيوب العروسين مبتهجين في يومهم الكبير، الحشد الصغير يهلل بعنف بمجرد إعلانهما زوج وزوجة.





وعندما سألتها CNJ Jamaica عن النصيحة التي تقدمها للأزواج قالت العجوز: "يجب أن يظهر الزوجان الاحترام لبعضهما البعض، فالله أمرنا أننا بحب بعضنا البعض، والحب هو أعظم وصية".





"الحب يجلب السلام النفسي، وهو ما يخلق القوة بداخل الحبيبين، ومن المهم أيضًا ألا يشارك الأزواج خلافاتهم مع أشخاص خارج العلاقة"، وأكدت: "لا تذهب أبدا إلى الفراش دون حل المشاكل وإزاحة الغضب".