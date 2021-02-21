وقع في الفخ .. شاهد امرأة تكشف خيانة زوجها من خلال صورتين





يمكن أن يثير شكوكك من خلال اهتمامه المفاجئ بالسهر مع أصدقائه، أو تحدثه عن زميلة جديدة ودودة أو تفننه في افتعال المشاجرات طوال الوقت.





في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت إحدى مستخدمي TikTok مقطع فيديو تشرح فيه كيف اكتشفت خيانة زوجها من خلال صورة أرسلها لها من غرفة فندق.





وبالطبع إذا لم تكن امرأة فلن تدرك أبدًا بالعين المجردة كم الأدلة الموجودة في الصورة، والتي كانت سببا في فضح أمر الزوج.





فوق الفيديو المتداول كتبت المرأة: "أرسل لي زوجي صورًا يحاول فيها أن يبدو جذابا من داخل جناحه في أحد الفنادق، لكنني لاحظت بعض الأشياء الغريبة.





لسوء حظه قبل الخروج لقضاء ليلة في الخارج مع أصدقائه، التقط الرجل صورتين في مرآة حمامه، وأرسلهما لزوجته.





وهنا وقعت الكارثة، فبفحص زوجته للصورة أدركت أن هناك فتاة معه في الغرفة، وقد تركت أدوات فرد شعرها وتمشيطها على الحوض.





وإذا نظرت عن كثب، فقد وضعت أيضًا حقيبة المكياج بجانب أدوات تصفيف شعرها وتركت بعض منتجات العناية النسائية في الحمام.





ومما زاد الطين بلة، هو إدراك المرأة أن زوجها لا يرتدي دبلة زواجهما في الصور، وهو ما دفعها اكشف أمره والانفصال عنه على الفور.





حصد مقطع الفيديو أكثر من 370 ألف "إعجاب" على تيك توك، حيث أصابت الدهشة رواد مواقع التواصل من مدى إهمال الزوج لتلك التفاصيل.









إذا كنت قد تعرضت في يوم من الأيام لخيانة من شريك حياتك، فحتما تعرفين ذلك الشعور الغريب بالشك، تبدأ الأمور بإحساس داخلي يتطلب البحث والتركيز في بعض التفاصيل الصغيرة وربطها ببعضها حتى ينكشف أمره.