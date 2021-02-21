تطبيق نظام التعليم الهجين بكليات جامعة العريش في الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، إن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، في اجتماعه الأخير وافق على بدء الفصل الدراسي الثاني، على أن تكون مدة الدراسة بالجامعة ثلاثة أسابيع مبدئيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.





كما سيتم استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بكليات الجامعه.



وأكد سعيد لافي، انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.. كما شدد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجنة الأزمات بالجامعة ،لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.





وأشار إلى أنه يتم تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) ، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، حيث يكون حضور الطلاب لكليات الجامعه مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، مع التشديد على الالتزام بالضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.





من جانبها، أعلنت كلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش تعديل جداول الامتحانات النظرية لطلاب للفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، على أن تبدأ الامتحانات يوم ٦ مارس ٢٠٢١ حتي يوم ١٨ مارس ٢٠٢١ لجميع الفرق الدراسية، كما تقرر أن تكون الامتحانات العملية في نفس يوم الامتحان النظري لنفس المقرر.



تقرر عقد امتحانات التخلفات لجميع الفرق يومي ٢ مارس ٢٠٢١ و٤ مارس ٢٠٢١ بعد مراجعة مكتب شئون التعليم والطلاب بالكلية، صرح بذلك د. محمد أحمد السيد ،وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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