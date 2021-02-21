الصحف الإماراتية: ظبي سات يبدأ رحلته الفضائية.. طائرة أمريكية تنجو من كارثة.. ومواجهات واشتباكات في إقليم كتالونيا لليوم الخامس

النقد الدولي: بوادر لتعافي الاقتصاد الإماراتي

حلفاء واشنطن سعداء بعودة أمريكا لقيادة العالم

بريطانيا تعتزم تطعيم جميع البالغين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بحلول يوليو









تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على رحلة "ظبي سات" إلى محطة الفضاء الدولية.









«ظبي سات» يبدأ رحلته إلى محطة الفضاء الدولية

وبحسب "الإمارات اليوم"، أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وشركة الياه سات للاتصالات الفضائية (الياه سات)، ونورثروب جرومان، أمس، عن إطلاق «ظبي سات»، القمر الاصطناعي المصغر الثاني، الذي طوره طلبة جامعة خليفة، بالتعاون مع شركاء الجامعة، من مركز «والوبس فلايت» في ولاية فيرجينيا الأمريكية، على متن المركبة الفضائية «سيجنوس إن جي-15»، إلى محطة الفضاء الدولية.









وكشفت الجامعة عن خططها لإطلاق القمر الاصطناعي المصغّر «ضوء واحد» منتصف العام الجاري، والذي ستكون مهمته قياس أشعة جاما الأرضية.









ويعتبر إطلاق «ظبي سات» إنجازًا آخر في سجل دولة الإمارات، وجامعة خليفة، و«الياه سات» و«نورثروب جرومان».









ومن المتوقع أن ينفصل القمر الاصطناعي عن المركبة الجوية «سيجنوس إن جي-15»، عقب مغادرته محطة الفضاء الدولية بعد ثلاثة أشهر تقريبًا، وتم تطوير واختبار القمر الاصطناعي المصغر بحجم 2u من قبل 27 طالبًا في الدراسات العليا من مختبر الياه سات للفضاء بجامعة خليفة، ويبلغ مقياس «ظبي سات» 20 سم في 10سم، ويزن 2.1 كجم.









ويستخدم «ظبي سات» كاميرا عالية الدقة (12 ميجابيكسل)، تعتمد على مستشعر سوني «أي إم إكس 477»، ونظام عدسة بطول بؤري 50 مم.











ويمكن للكاميرا - باستخدام أعلى دقة لديها - التقاط صور بدقة مكانية تبلغ 12.6 متر على الأرض من ارتفاع 450 كم تحت الظروف المثالية، فيما سيستخدم الطلبة نطاق التردد العالي جدًا لإرسال الاتصالات إلى القمر الاصطناعي، ونطاق الترددات الفائقة لتلقي الاتصالات منه.









طائرة أمريكية تنجو من كارثة بعد إقلاعها من مطار دنفر بدقائق

وبحسب "الإمارات اليوم"، تعرضت طائرة أمريكية بشكل مفاجئ بعد 10 دقائق من إقلاعها لعطل طارئ اشتعل بسببه أحد محركاتها بالنار، فأسرع قائدها وعاد أدراجه إلى حيث أقلع من دنفر، وقام بهبوط اضطراري في مطارها.









وذكر موقع FlightGlobal أن الطائرة كان على متنها 231 راكبا، إضافة لطاقم من 10 أفراد، وكانت متجهة من "دنفر" عاصمة ولاية كولورادو إلى Honolulu عاصمة ولاية هاواي بالمحيط الهادي، مشيرا إلى أن حطام المحرك تناثر فوق مدينة Broomfield ومحيطها وسط متابعة شرطة المدينة وطلبها من السكان الحيطة والحذر.









وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت مما أدى إلى تناثر أجزاء منها لكنها عادت بسلام إلى المطار.









وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد.









بريطانيا تعتزم تطعيم جميع البالغين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بحلول يوليو

وبحسب "البيان"، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن يتلقى جميع البالغين في البلاد اللقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية شهر يوليو.









وقال جونسون، في بيان صدر يوم أمس، السبت: "نهدف الآن إلى إعطاء جرعة لكل شخص بالغ بحلول نهاية يوليو، لمساعدتنا على حماية الفئات الأكثر ضعفا في وقت أقرب، واتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف بعض القيود المفروضة".









وتلقى أكثر من 17 مليون شخص في بريطانيا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح- ما يقرب من واحد من كل ثلاثة بالغين.









وبموجب خطة الحكومة لتسريع بدء التطبيق، ستمنح أولوية تقديم اللقاح للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما وكذلك الذين يعانون من ظروف صحية بحلول 15 أبريل.









تجدد المواجهات بين محتجين والشرطة في إسبانيا لليلة الخامسة

وبحسب "البيان"، تجددت المواجهات في برشلونة مساء أمس، السبت، بين الشرطة وآلاف المحتجين على سجن مغني راب كاتالوني، لليلة الخامسة على التوالي.









وبدأت التظاهرات الثلاثاء بعد إيقاف بابلو هاسل (32 عاما) وسجنه إثر إدانته بالسجن لتسعة أشهر على خلفية تدوينات اعتُبِر أن فيها إهانة للمؤسسة الملكيّة والشرطة وتمجيدا للإرهاب.









وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة مساء السبت في شوارع برشلونة والعاصمة مدريد لمحاولة منع حوادث العنف.









واندلعت المواجهات مع محاولة آلاف المحتجين التقدم باتجاه المقر العام للشرطة.









وألقى المتظاهرون زجاجات ومفرقعات نارية باتجاه عناصر الشرطة وأقاموا متاريس أضرموا فيها النار.









صندوق النقد لـ«الخليج»: بوادر للتعافي الكامل لاقتصاد الإمارات

قال جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق النقد الدولي، إن نجاح برنامج التطعيم في الإمارات والأداء الاقتصادي الذي فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته على مستوى العديد من القطاعات في الدولة، أسهمت في رفع توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في العام الجاري وحسن تقديرات النمو في 2020.











وأكد في حوار مع «الخليج» أن الصندوق يتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام نموًا يصل إلى 3.1% مقابل 1.3% كان يتوقعها في آخر تقاريره حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي في أكتوبر 2020.











كما رفع الصندوق تقديرات النمو للاقتصاد المحلي من انكماش قدره 6.6% إلى 5.9% مع أداء فاق التوقعات في الربع الأخير من عام 2020.











وأضاف: "إن الإمارات أبدت كفاءة في إدارة الموجة الأولى من فيروس كوفيد -19، وأسرعت في التكيف اقتصاديًا مع الأزمة وتبعاتها باعتماد التدابير المختلفة على هذا المستوى".











ولفت إلى أهمية المبادرات التي اعتمدتها الإمارات في الفترة الأخيرة بما في ذلك إقرار قانون الدين العام الذي يمهد لسوق دين محلي وربما سوق إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال.









حلفاء الولايات المتحدة سعداء بعودتها لقيادة العالم

وبحسب "الخليج"، أعرب الأوروبيون، حلفاء الولايات المتحدة، عن سعادتهم بعودة أمريكا إلى قيادة العالم الحر، بعد أربع سنوات أبعد فيها الرئيس السابق دونالد ترامب بلاده عن أوثق حلفائها السياسيين والعسكريين، واعتبر الزعماء الأوروبيون أن السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة التي كشف الرئيس جو بايدن ملامحها، أمس الأول، الجمعة، من شأنها فتح فصل جديد في العلاقات ما بين ضفتي المحيط الأطلسي.









وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الرئيس الأمريكي بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى قيادة العالم الحر بخطوة رائعة، ساعدت الغرب على الاتحاد.











وأضاف جونسون، في مؤتمر ميونيخ للأمن عبر الفيديو كونفرنس: «كما رأيتم وسمعتم آنفًا، أمريكا تعود بشكل كامل إلى قيادة العالم الحر وهذا أمر رائع»؛ وذلك في إشارة إلى كلمة الرئيس الأمريكي الجمعة.











وتابع: «وصل الظلام إلى مستوى مبالغ فيه. ونحن نطوي صفحة وتتجمع الدول التي نطلق عليها اسم الغرب وتوحد مجددًا قواها وخبراتها الهائلة».









من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن ألمانيا مستعدة لبدء «فصل جديد» في العلاقات عبر الأطلسي تتبع فيه الولايات المتحدة وأوروبا أجندة مشتركة.











وأضافت ميركل لمؤتمر ميونيخ للأمن عبر دائرة تليفزيونية: «وفقًا لمبادئنا وقيمنا وإيماننا بالديمقراطية وقدرتها على التحرك، فإننا نملك أساسًا كبيرًا وجيدًا، علينا فعل الكثير وألمانيا مستعدة لفصل جديد عبر الأطلسي».









وقال سفير إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة في واشنطن بسرور إنه على تواصل شبه يومي، على الرغم من أنه افتراضي، مع الإدارة، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة ممازحًا، إن وزارة الخارجية محظوظة؛ لأنها مدرجة على «برنامج العائلات» للفواتير الهاتفية.



