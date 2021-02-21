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أخبار العالم

الكويت تمدد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر للحد من انتشار كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:18 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، تمديد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر باستثناء الأطقم الطبية والعاملين بالقطاعين العام والخاص وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى، والعمالة المنزلية المرافقة لهم وذلك ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الإدراة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا " اليوم /الأحد/ - إنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد مع استمرار السماح بدخول المواطنين الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المعتمدة لمدة 7 أيام واستكمال مدة الحجر 7 أيام أخرى في المنزل.


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