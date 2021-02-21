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أخبار العالم

بريطانيا تعلن موعد تطعيم جميع سكانها بلقاح كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:44 ص
جونسون أثناء إحدى
جونسون أثناء إحدى عمليات التطعيم في بريطانيا
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محمد علي
كشف  رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن موعد تطعيم جميع سكان البلد الأوروبي -الذي خرج من عباءة الاتحاد الأوروبي وفق بريكست- بما فيهم كبار السن والشباب جميع الفئات الوظيفية، قائلًا إن الأمر سيكون خلال أشهر، في صيف هذا العام، وفقًا لصحف بريطانية.

قال جونسون إن موعد التطعيم لكل الناس سيبدأ من شهر يوليو المقبل، مؤكدًا بذلك على قدرة حكومته على توفير اللقاح خلال هذا الموعد.

ومن المقرر أن يعقد جونسون يوم غد اجتماع لتحديد خطوات تخفيف ثالث عزل عام في البلاد ، وذلك بعدما تقول حكومته إنها نجحت في تطعيم الرقم المطلوب من البريطانيية الأكثر احتياجًا للتطعيم بـنحو 15 مليون خلال فبراير الحالي.

وقالت الحكومة البريطانية إنها تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عاما بحلول 15 أبريل.

وتعد وفق هذه المعطيات بريطانيا، من أسرع دول العالم في التطعيم، وسط تحذير دائم للحكومة للمواطنين بضرورة الحذر حتى يتم رفع الإغلاق، كما ويجب الحذر كذلك حتى مع رفعه.

ولقحت  بريطانيا بجرعة أولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، أكثر من 17 مليون شخص، أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة.

 وتأتي بعد إسرائيل والإمارات العربية المتحدة فقط من حيث عدد التطعيمات التي أعطيت لكل فرد من السكان.


ويأتي تحرك بريطانيا يعدما زادت وتيرة الأعداد والوفيات نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد، ومع ظهور السلالة المتحورة للفيروس في بريطانيا.

واحتلت  بريطانيا المرتبة الأولى أوروبيًا في عدد الوفيات، والخامسة عالميًا مسجلة 121 ألفا حالة وفاة، فيما تجاوز إجمالي الإصابات 4.1 مليون إصابة.

وتجاوز عدد المتوفين بالعالم 2,472,445 مليون، فيما تجاوز عدد المصابين 111 مليونًا حتى الآن. 
بريطانيا تعلن موعد تطعيم جميع سكانها بلقاح كورونا
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