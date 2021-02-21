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رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره أمام قادش

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:30 ص
ميسي
ميسي
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محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظيره قادش، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتضم قائمة برشلونة لمواجهة قادش كلا من:

حراسة المرمى: تير شتيجن- نيتو - إيناكي.

خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو - بيكيه - أومتيتي - أوسكار - لينجليت - ديست.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري - بيانيتش ترينكاو - ماثيوس - بويج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديملي - أنطوان جريزمان- مارتن برثوايت.

في المقابل يطمح فريق قادش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة.

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