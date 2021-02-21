ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اليوم.. وزيرا الطيران والسياحة يبحثان مشكلات مستثمري السياحة بمرسى علم

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:59 ص
جولة وزير السياحة
جولة وزير السياحة
Advertisements
إبراهيم جادالله

يواصل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الأحد، زيارتهما لمحافظة البحر الأحمر.

 

ويلتقي الوزيران بأعضاء جمعية الاستثمار السياحي بمرسى علم لمناقشة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع السياحي والفندقي، وفي مقدمتها مشكلة الأسعار السياحية بالفنادق والقرى السياحية، وإغلاق نحو 70 فندقا بسبب أزمة فيروس كورونا وعدد من المشكلات مع الكهرباء والبنوك والطيران.

 

وكان أمس قد افتتح الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المقر الدائم لإجراء فحص تحليل كورونا pcr، الذي أعدته جمعية المستثمرين بالمحافظة.

 

كما تفقد الوزيران الاجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي والتقى عدد من السياح اللذين أشادوا بتلك الإجراءات الاحترازية وطقس مدينه الغردقه المشمس.

 

ويلتقي الوزير، مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، كما يعقدا اجتماعا مع مستثمري السياحة بالمحافظة لبحث أبرز المعوقات التي تواجههم ومقترحات القطاع لمواجهة آثار وتداعيات كورونا.


ومن المقرر أن يزور الوزير غدا مدينة مرسى علم ويعقد اجتماعا مماثل مع جمعية المستثمرين السياحيين بالمدينة.

 

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن اختيار هذا المقر جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتًا إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي وبالقرب من المناطق السياحية والفنادق ويسع عددًا كبيرًا من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثرًا كبيرًا في التيسير على السائحين وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، موجهًا بسرعة تجهيزه لاستقبال السائحين.

 

وقد جاء اختيار المقر استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتًا إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إغلاق 6 شركات سياحة بالبحر الأحمر.. تفاصيل

للتيسير على السائحين .. محافظ البحر الأحمر:اختيار "هيئة تنشيط السياحة" بالمحافظة مقرًا لتحليل pcr

للاجتماع بالمستثمرين.. وزيرا السياحة والطيران يزوران الغردقة غدا

وزيرا السياحة والطيران يفتتحان معمل تحاليل كورونا الجديد بالغردقة

وزير السياحة للعاملين بالغردقة: لم يصدر قرار بعودة السياحة الروسية

مكاتب لتنشيط السياحة بالغردقة وشاشات أفلام وزارة الاثار لعرض المعالم الأثرية

ترشيحاتنا

الكويت تمدد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر للحد من انتشار كورونا

أحمد سمير: محمد صلاح منافسي في منتخب مصر وأتفوق عليه بهذه الميزة

بريطانيا تعلن موعد تطعيم جميع سكانها بلقاح كورونا

هداف الهلال السعودي لـ صدى البلد: أحلم بتمثيل منتخب مصر

لاعب منتخب تركيا السابق: على المهاجمين مشاهدة مصطفى محمد والتعلم منه

هل لحوم الدجاج تنقل إنفلونزا الطيور الجديدة إلى البشر .. والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مزاد سيارات حوادث فاخرة في مصر

براتب 19 ألف جنيه إسترليني.. الإعلان عن وظيفة بمقر إقامة ملكة بريطانيا.. هذه شروطها

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان