اليوم.. وزيرا الطيران والسياحة يبحثان مشكلات مستثمري السياحة بمرسى علم

يواصل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الأحد، زيارتهما لمحافظة البحر الأحمر.

ويلتقي الوزيران بأعضاء جمعية الاستثمار السياحي بمرسى علم لمناقشة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع السياحي والفندقي، وفي مقدمتها مشكلة الأسعار السياحية بالفنادق والقرى السياحية، وإغلاق نحو 70 فندقا بسبب أزمة فيروس كورونا وعدد من المشكلات مع الكهرباء والبنوك والطيران.

وكان أمس قد افتتح الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المقر الدائم لإجراء فحص تحليل كورونا pcr، الذي أعدته جمعية المستثمرين بالمحافظة.

كما تفقد الوزيران الاجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي والتقى عدد من السياح اللذين أشادوا بتلك الإجراءات الاحترازية وطقس مدينه الغردقه المشمس.

ويلتقي الوزير، مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، كما يعقدا اجتماعا مع مستثمري السياحة بالمحافظة لبحث أبرز المعوقات التي تواجههم ومقترحات القطاع لمواجهة آثار وتداعيات كورونا.





ومن المقرر أن يزور الوزير غدا مدينة مرسى علم ويعقد اجتماعا مماثل مع جمعية المستثمرين السياحيين بالمدينة.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن اختيار هذا المقر جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتًا إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي وبالقرب من المناطق السياحية والفنادق ويسع عددًا كبيرًا من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثرًا كبيرًا في التيسير على السائحين وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، موجهًا بسرعة تجهيزه لاستقبال السائحين.

وقد جاء اختيار المقر استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتًا إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي.



