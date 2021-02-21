ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

آرسنال يتحدى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي .. اليوم

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:57 ص
آرسنال ضد مانشستر
آرسنال ضد مانشستر سيتي
Advertisements
إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفا على نظيره آرسنال، اليوم، الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع 25، من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة بفارق 10 نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد الوصيف، بينما يتواجد آرسنال في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

ويتطلع آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والعاشر له هذا الموسم، بعد النتائج المخيبة للفريق في الفترة الأخيرة.

ويسعى فريق مانشستر سيتي  في مباراة اليوم، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، من أجل توسيع الفارق مع منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى التقدم خطوة جديدة في طريق انطلاقته الرائعة لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي فوزه رقم 17 على التوالي في كل المسابقات، على حساب إيفرتون، الأربعاء الماضي، في جولة مؤجلة، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق في الدوري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يتطلع لتعميق جراح أرسنال في كأس الرابطة.. الليلة

بروفا قوية قبل لقاء ليفربول.. مانشستر يونايتد يواجه بيرنلي في البريميرليج

جوندوجان يحصد جائزة لاعب الشهر بـ الدوري الإنجليزي

توتنهام الجريح يتحدى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ضد توتنهام.. تشكيل الفريقين قبل انطلاق المباراة

ترشيحاتنا

صحة البرلمان توضح استعدادات الحكومة للموجة الثالثة من كورونا

حكم من ترك صلاة واحدة متعمدا.. الإفتاء تجيب

ما حكم ترك صلاة الفجر عمدا أو بسبب النوم .. الإفتاء ترد

من أفضل موديلات تويوتا.. سعر كورولا 2015 في سوق المستعمل

الكويت تمدد حظر دخول غير الكويتيين حتى إشعار آخر للحد من انتشار كورونا

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان

بعد الأوفر برايس.. أسعار سوزوكي إسبريسو 2021

حصيلة السرقة «فكة» .. مسنة 77 عاما تواجه لصا بـ عكاز وتجبره على الفرار .. شاهد