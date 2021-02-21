برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تحقق التنمية الشاملة لـ«أرض الفيروز»

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بوسط وشمال سيناء، تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وزيادة الرقعة السكانية بها، وتخدم التنمية الاقتصادية للدولة، فضلًا عن أنها تشجع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في سيناء وخلق فرص استثمارية واعدة لتنمية وتعمير أرض الفيروز.





وقال «محسب»، في بيان، الأحد، إن المشروعات القومية تساهم في توفير فرص عمل جديدة وعديدة وتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المشروعات ليست أهدافها اقتصادية فقط ولكن متعلقة بتحقيق الأمن القومي وتحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطنين ولا سيما في سيناء وتقديم خدمات أساسية لهم كالنقل والمواصلات والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي وغيرها.



