برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تحقق التنمية الشاملة لـ«أرض الفيروز»

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بوسط وشمال سيناء، تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وزيادة الرقعة السكانية بها، وتخدم التنمية الاقتصادية للدولة، فضلًا عن أنها تشجع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في سيناء وخلق فرص استثمارية واعدة لتنمية وتعمير أرض الفيروز.
وقال «محسب»، في بيان، الأحد، إن المشروعات القومية تساهم في توفير فرص عمل جديدة وعديدة وتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المشروعات ليست أهدافها اقتصادية فقط ولكن متعلقة بتحقيق الأمن القومي وتحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطنين ولا سيما في سيناء وتقديم خدمات أساسية لهم كالنقل والمواصلات والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي وغيرها.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن ما يجرى في سيناء من حركة تعمير وتطوير لم تشهده أراضيها من قبل سيلبي حتمًا أهداف الدولة بوضع سيناء في مكانتها الطبيعية خاصةً عقب تشييد العديد من المشاريع الكبرى على مستوى البنية التحتية، وتوسعات الطرق، وتطوير قطاعي الصحة والتعليم، ومحطات توليد الكهرباء، وتنقية المياه، والصرف الصحي، والتوسعات الزراعية، والمزارع السمكية، وغيرها من المشاريع التي تعمل على ربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن تلك المشروعات القومية تعد هي الضمان الحقيقي لتحقيق معدلات نمو إيجابية ومعالجة العديد من الأزمات والتحديات.