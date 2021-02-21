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محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من أعمال تطهير شبكات صرف الوابورات

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:50 ص
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن الانتهاء من عملية تطهير وملس شبكات الصرف الصحي بمنطقة الوابورات، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، مشيرا إلى استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، ومُخلَّفات والمواد الصلبة.

وقال: مستمرون في الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتى تشمل جميع المناطق الساخنة ، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات  والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضى واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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وأكد عصمت، انه تم من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 700 مم GRP المغذى لرافع وخزان الدوايدة بمركز ومدينة التل الكبير، والانتهاء من أعمال الاصلاح كسر عداية 4 بوصة بمنطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير، واصلاح كسر خط مياه قطر 6 بوصة بمركز ومدينة القصاصين وتغيير بعض أجزاء من الخط بطول 12 متر نظرا لتهالكها بمعرفة فريق الشبكات، والانتهاء من أصلاح كسر خط 4 بوصة بقرية أم عزام ، بمركز القصاصين، واصلاح كسر خط 2 بوصة بمركز ومدينة القصاصين.

وأشار عبد الحميد عصمت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
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