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برلمان

نائب: تصريحات العنانى بدخول 10 آلاف سائح لمصر تبشر بعودة السياحة العالمية

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:01 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
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فريدة محمد

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، التى أكد فيها أن هناك 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا والأعداد فى تزايد مستمر، مشيرا إلى أنها تبشر باستعادة مصر للسياحة العالمية ولمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.


وأعرب "مسعود"، فى بيان صحفى له، عن ثقته فى قدرة مصر على جذب السياحة العالمية إليها وفى القريب العاجل، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها الأجهزة المصرية فى الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


وأكد أن أكبر دليل على ذلك إشادة جميع سياح العالم بما يتم اتخاذه من هذه الإجراءات سواء داخل المطارات المصرية التى أصبحت تضاهى المطارات العالمية فى اتخاذ هذه الإجراءات، وأيضًا داخل مختلف المناطق السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية.


ووجه المهندس أمين مسعود تحية قلبية لجميع الوزراء فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة وللمثلث الوزراى المكون من الوزراء خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصفة خاصة على التنسيق والتكامل الحقيقى بينهم لتشجيع السياحة المصرية وتطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل احترافية ومهنية وبمواصفات قياسية كانت محل احترام وتقدير كبيرين من سياح العالم والمؤسسات الدولية.
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