إقبال كثيف من المواطنين على قافلة عين شمس لمحو الأمية بحي الموسكي

شهدت فعاليات القافلة التى نظمتها كلية الآداب بجامعة عين شمس، لمحو الأمية بحي الموسكي تحت شعار: " نحو مصر خالية من الأمية "، إقبالا شديدا من المواطنين بالتعاون مع رئاسة حي الموسكي وادارة تعليم الكبار فرع القاهرة ، ووحدة تعليم الكبار بالكلية وبدعم من بنك الكساء المصري وشركة سماء الدولية للتدريب والاستشارات.





وأعرب الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية ،عن سعادته بنجاح القافلة حيث أنها تعد عملا مجتمعيا مثمرا ، يجسد دور الجامعة وكلية الآداب باعتبارها منارة العلم والثقافة في تنوير المجتمع من حولها.





وأشار إلى أن القافلة تعد من أحد الوسائل المهمة لانخراط الطلاب ومشاركتهم في حل مشكلات المجتمع بإيجابية وخلق روح الانتماء لديهم والاحساس بالمسئولية تجاه مجتمعهم ، مضيفا أن القافلة تأتى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تضافر كل الجهود المجتمعية للمساهمة في محو الأمية وبناء مجتمع أفضل، وأيضا تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، استمرارا لجهود الجامعة في مد يد العون من أجل رفعة قيمة العلم، حيث انها دائما تحظى بالريادة في النهوض بالمجتمع ، وكذلك تضاف إلى انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، برئاسة د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .





وقالت الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنها أصرت على تحقيق مبدأ النزول إلى الميدان والوصول إلى المواطنين لتشجيعهم على المشاركة في مشروع محو الأمية ، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الجامعة بدمج طلاب الكليات النظرية في مبادرة محو الأمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجامعة وإدارة الكلية ولقرار لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمشاركة في حل مشكلات المجتمع المصري وبالأخص محو الأمية وتعليم الكبار .









وجابت القافلة أرجاء حي الموسكي، مرورًا بالباعة الجائلين وكذلك عمال النظافة، ما أسفر عن عمل مئات الامتحانات لتحديد مستوى الدارسين، وكذا التنسيق لعمل فصول تنشيطية لهم، وقد انتهت القافلة بتكريم السادة المواطنين الذين أدوا الامتحانات.





وأشار ت الديدي، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تسجيل أسماء الطلاب المشاركين ثم الإعلان الصوتي عن القافلة بحي الموسكي يومي الأربعاء والخميس ثم استقبال وتسجيل الحضور من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والطلاب، ثم التحرك الى حي الموسكي والوصول لأول نقطة عمل بمدرسة الرويعي بالعتبة.





وبدأت الفعاليات بكلمة للدكتورة رشا الديدي ، عن أهمية مبادرة محو الامية ودور الجامعة التنويري في خدمة المجتمع ، كما ألقى الدكتور محمد قاسم منسق وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية ، محاضرة عن أساسيات التعامل مع الأميين وشرح لبرنامج القافلة وخطة العمل ، كما قدم مدير وحدة تعليم الكبار بالجامعة محاضرة تعريفية بدور الجامعة في مبادرة محو الامية كما قدمت نعمة رشوان منسقة جهاز تعليم الكبار بالكلية عن كيفية عمل الاستكتاب ومهارات التواصل مع الأميين.





وأوضح الدكتور محمد قاسم منسق وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بكلية الآداب أنه تم تقسيم الطلاب إلى خمس مجموعات، كل منها باشراف عضو من هيئة التدريس يصاحبه موظفان من الهيئة مع فرد أمن مدني وشرطي من شرطة المرافق مع إشراف رئاسة الحي كما تم توزيع المجموعات الخمس على شوارع الحي المستهدفة، مشيرا إلى أنه تم استقبال الأميين الراغبين في عمل استكتاب لتقسيمهم الى مجموعات وفقًا لمستواهم وتوزيعهم على فصول بنظام الحر أو التنشيطي ثم الانتقال إلى نقطة العمل الثانية بتجميع عمال النظافة بالحي لتوعيتهم وعمل استكتاب لهم، ك ما تم توزيع المساعدات العينية والبطاطين المقدمة من بنك الكساء المصرى على المشاركين في الاستكتاب من الأميين. كما تم توزيع الأدوات المكتبية المقدمة من شركة سما الدولية للتدريب على الطلاب المشاركين في تعليم الأميين.





واشار " قاسم "، إلى نجاح القافلة في توعية أهالي المنطقة وبخاصة البائعين المتجولين وعمال النظافة والتجميل بحي الموسكي بأخطار الأمية ومميزات التعلم اجتماعيًا، مضيفا أن القافلة أسفرت عن عمل استكتاب لعدد 234 شخصًا وكذلك النجاح المبدئي لعدد 165 شخصًا، وكذلك فتح فصول لمحو الأمية لعدد 69 شخصًا، كما تم التنبيه على استمرار تسجيل الأميين في إدارة تعليم الكبار بالحي لمن لم يحالفهم الحظ في الاستكتاب يوم القافلة لضمهم في فصول محو الأمية بمدرسة الرويعي بمشاركة طلاب الكلية .





جاء ذلك بحضور د. محمد قاسم مدير وحدة محو الأمية بكلية الآداب جامعة عين شمس، ود .إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس،والسيدة نورهان السيد مدير فرع القاهرة لهيئة تعليم الكبار، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية الآداب وموظفي هيئة تعليم الكبار فرع القاهرة.