ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: التسجيل على طلب لقاح كورونا الأسبوع المقبل والأولوية لكبار السن

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:01 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه سيتم البدء في تلقي طلب المواطنين للحصول على لقاحات كورونا، الأسبوع المقبل، موضحة أن مصر ستتسلم شحنة جديدة من اللقاحات، خلال ساعات.

وتقدمت هالة زايد بالشكر، خلال مؤتكر صحفي، منذ قليل، للجنة العلمية لمكافحة كورونا، على ما بذلوه من مجهودات في مكافحة الوباء، لافتة إلى أن مصر ستعطي المزيد من الفرص لأكثر من لقاح.

وتابعت وزيرة الصحة، أن مؤسسة العمل الإكلينيكي، والتى نظمها الدكتور حسام حسنى، كانت لافتة للنظر بشكل ايجابى جدا مما يوجه بالحرص لمتابعة التميز الإكلينيكي لكل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تكشف أنواع اللقاحات القادمة إلى مصر وموعد استلامها.. فيديو

نشرة التوك شو.. أنواع اللقاحات القادمة لمصر وموعد استلامها.. إصابة 3 إعلاميين بكورونا.. ريم مصطفى: تخنت بعد العزل

وزيرة الصحة: إصابات كورونا تراجعت 21%.. والشبورة وراء زيادة الوفيات

وزيرة الصحة: بدء التطعيم ضد كورونا في فبراير.. والأولوية للأطباء وكبار السن

وزيرة الصحة: هشام طلعت مصطفى تبرع بتكلفة 2 مليون جرعة من لقاح كورونا

وزيرة الصحة: مصر أول دولة في أفريقيا حصلت على لقاحات كورونا

ترشيحاتنا

صورة نادرة من حفل عيد ميلاده.. فريد شوقي برفقة فنانات الزمن الجميل

انهيار فرقة صلاح.. أرقام كارثية لـ ليفربول بعد السقوط أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

بعد أنباء توقيعه للدحيل القطري.. تحرك زملكاوي جديد بشأن فرجاني ساسي

أسعار الذهب اليوم 21-2-2021

هداف الهلال السعودي لـ صدى البلد: أحلم بتمثيل منتخب مصر

الموز باللبن أبرزها.. احذر تناول هذه الأطعمة مع بعضها يهدد صحتك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

شاهد.. أرخص سيارات فارهة في مصر 2021

بعد 7 سنوات من اختفائها.. العثور على رفات مراهقة قُتلت في ظروف غامضة