الصحة: التسجيل على طلب لقاح كورونا الأسبوع المقبل والأولوية لكبار السن

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه سيتم البدء في تلقي طلب المواطنين للحصول على لقاحات كورونا، الأسبوع المقبل، موضحة أن مصر ستتسلم شحنة جديدة من اللقاحات، خلال ساعات.





وتقدمت هالة زايد بالشكر، خلال مؤتكر صحفي، منذ قليل، للجنة العلمية لمكافحة كورونا، على ما بذلوه من مجهودات في مكافحة الوباء، لافتة إلى أن مصر ستعطي المزيد من الفرص لأكثر من لقاح.





وتابعت وزيرة الصحة، أن مؤسسة العمل الإكلينيكي، والتى نظمها الدكتور حسام حسنى، كانت لافتة للنظر بشكل ايجابى جدا مما يوجه بالحرص لمتابعة التميز الإكلينيكي لكل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .