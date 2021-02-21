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لجنة مكافحة كورونا: إضافة عدد من الأدوية لبروتوكولات علاج فيروس كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:33 م
دكتور حسام حسنى
دكتور حسام حسنى
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ريهام فيكتور
قال دكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن التحديث لا يعنى التغيير فى البروتوكول وإنما هناك بعض الأدوية التى سيتم إضافتها به.

وأضاف دكتور حسام حسنى، خلال كلمته المذاعة اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن هناك بعض الدراسات التى تمت بالمستشفيات المصرية والعالمية من خلالها تم اضافة بعض الأدوية إلى بروتوكولات العلاج.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أنه لن يتم حذف أى علاج كان موجودا فى بروتوكول نوفمبر 2020، لافتا إلى أنه كان بروتوكولا ناجحا جدا ولم يكن هناك أى أعراض جانبية منه.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هذه الأدوية لم تظهر كفاءتها كوقاية ولكن ما زالت الدراسات مستمرة عليها.
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