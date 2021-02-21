وزيرة الصحة تكشف إجمالي عدد اللقاحات المتعاقد عليها من التحالف الدولي

قالت الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة إن الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أنه من المقرر أن يكون المشرف على البروتوكولات الخاصة بنفقة الدولة والتأمين الصحى الحالى وبروتوكولات قوائم الانتظار.





وكشفت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن الوزارة تعاقدت على 100 مليون جرعة منها 40 مليون جرعة من التحالف الدولى للقاحات ومن المقرر أن يمدنا بملايين من الجرعات خلال الفترة المقبلة.





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