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وزيرة الصحة: الأطباء تلقوا جرعات كورونا ولم نرصد أى حالات مضاعفات غير متوقعة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:15 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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شيرين عادل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه نتيجة للشغل المؤسسى فى اللجنة العلمية بداية من تشكيل اللجنة من أساتذة وأطباء على مستوى عال من كافة الجهات التابعة للدولة والذى نتج عنه تطبيق الخبرات العميقة على كافة التخصصات الإكلينيكية فى مصر.  

وأوضحت "زايد"  خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن الأطباء تلقوا الجرعات ولم يتم رصد أى حالات مضاعفات صحية غير متوقعة، لافتة إلى أن المواطنين سيبدأون التسجيل على الموقع الإلكترونى بداية من الأسبوع المقبل.


وأشارت إلى تجهيز أماكن للقاحات فى 27 محافظة ومن المقرر أن يتوجه لهم المواطنون من كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة وسيتم تسجيل البيانات على الموقع الإلكترونى والجرعة الثانية ومتابعة المريض فى حالة حدوث أى مضاعفات صحية.
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