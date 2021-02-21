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الصحة: استلام 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا خلال الشهر

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:20 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سوف يتم استلام حوالى 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا خلال الشهر الجاري، من خلال "تحالف الجافي" وسوف تأتى تلك الشحنات بشكل متتالى، منوهة إلى أن تكون تلك الجرعة من استرازنيكا تعتبر شحنات الربع الأول من هذا العام.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي لها بشأن مستجدات كورونا، أنه يتم استلام 8.6 مليون جرعة من أصل 40 مليون جرعة يتم استلامها علي خلال 2021 من التحالف العالمي للقاحات الجينية، لافتة إلى أن الدولة المصرية سوف تقوم باستلام اللقاحات التى أقرتها اللجنة العلمية للدولة، مكملة أنه بالرغم من وجود نقص في تلك اللقاحات ولكن مصر كانت أول دولة أفريقية تستلم تلك اللقاحات.


وتابعت وزيرة الصحة، أن مؤسسة العمل الإكلينيكي، والتى نظمها الدكتور حسام حسنى، كانت لافتة للنظر بشكل إيجابى جدا مما يوجه بالحرص لمتابعة التميز الإكلينيكي لكل الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
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