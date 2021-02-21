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لازم أباشر بنفسي.. وزيرة الصحة تزور الأقصر غدا لمتابعة انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:18 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة تعمل على إنهاء عدة مشروعات، وكانت بصدد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المستشفيات الأسبوع الماضي وانطلاق منظومة التآمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، وكانت المرحلة الأولى منها في الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة ورئيس اللجنة العالمية بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنها قامت بعمل زيارة متابعة أمس، السبت، بالإسماعيلية للتأكد من سير منظومة التأمين الصحي الشامل، معقبة: "لازم أباشر بنفسي"، ويجب تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من الاستعدادات للمرحلة الثانية، وتم ذلك من خلال عدة قرى بالمحافظة.


وكشفت أنها بصدد زيارة محافظة الأقصر غدا، الاثنين، لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية وتشغيل المرحلة الأولى، وأنها في آخر الأسبوع ستقوم بزيارة جنوب سيناء، وتختم جولتها الأسبوع القادم بزيارة محافظة أسوان والسويس.

وأوضحت أنه جار عرض 5 محافظات جديدة على رئاسة الوزراء لإطلاق المنظومة بها، مؤكدة أن تشريف الرئيس السيسي لافتتاح تلك المشروعات يحملهم مسئولية كبيرة على التأكد من جدارة التنفيذ وتشغيل البرامج الصحية، ويعطي رسالة قوية للعاملين بالقطاع الصحي بأهمية دورهم في تلك المنظومة.
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