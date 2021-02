شاهد.. لحظة اشتعال محرك طائرة 777 بعد طيرانها بدقائق

نشرت وسائل إعلام أمريكية، لحظات اشتعال النيران في محرك الطائرة يونايتد 777 الأمريكية بعد إقلاعها بدقائق، وقام ركاب الطائرة بتصوير لحظة الاشتعال وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أحدث حالة من التفاعل الكبيرة بين الجمهور.

ووفق ما ذكرت إدارة الطيران الأمريكية، فإن طائرة تابعة لـ"يونايتد إيرلاينز" أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو، مما أدى إلى اشتعال النيران به وتطاير أجزائه وسقوطها على أحياء سكنية، في منظر مرعب لركاب الطائرة.

وبالفعل أدى سقوط أجزاء الطائرة المتناثرة إلى حالة من الرعب أدت لأن توجه الشرطة في برومفيلد بولاية كولورادو تعليمات للسكان بعدم الاقتراب من أجزاء الطائرة المتناثرة.

وانتشرت صور قيام الشرطة بالتقاط قطع الطائرة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328، التي كانت تقل 231 راكبا، وطاقما مؤلفا من 10 أفراد، كما لم ترد إصابات للسكان الذين سقطت عليهم القطع المتناثرة.

وقال موقع "بي إن آر" الأمريكي، إن أحد الركاب التقط مقطع فيديو مثيرًا لحريق في محرك بوينج 777 التابع لشركة يونايتد إيرلاينز بعد تعرضها لعطل كبير، وتم فصل هيكل القلنسوة بالكامل عن المحرك وتم ابتلاع الأجزاء في المحرك مما تسبب في حدوث عطل وحريق.

وعادت الطائرة إلى دنفر لتهبط بأمان على المدرج 26 بعد حوالي 23 دقيقة من المغادرة، وتوقفت الطائرة على المدرج لفحصها من قبل خدمات الطوارئ ".

Video of #UA328 as it landed back in #Denver with a few bits of the right engine deposited in a local neighbourhood. pic.twitter.com/xoZQtn1kEf