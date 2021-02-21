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رياضة

وصول جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للرماية إلى القاهرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية،خرطوش عن وصول جميع المنتخبات القادمة من مختلف الدول العربية والأجنبية إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للمشاركة فى البطولة التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 4 مارس المقبل على ميادين الرماية بنادى الصيد فرع 6 أكتوبر.

وأنهت اللجنة المنظمة كافة اجراءات استقبال المنتخبات فور وصولهم إلي مطار القاهرة الدولي والذي بدأ منذ أمس، وتم اصطحابهم إلي مقر إقامتهم المخصصة لهم، والقيام تباعًا بتطبيق الإجراءات الواجبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية أنه قد تم تخصيص فريق عمل لمراسم استقبال البعثات ولاعبي المنتخبات المشاركة بالبطولة بمطار القاهرة الدولى لإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بدخول البلاد وختم الجوازات بالتنسيق مع المعنيين من وزارة الداخلية، والاستضافة فى صالات الوصول بالمطار واستلام الحقائب بالتعاون مع مسئولى ميناء القاهرة الجوي، ومرافقة الوفود فى وسائل الانتقالات المخصصة لهم وصولًا إلي فنادق الإقامة، وذلك فى إطار العملية التنظيمية للبطولة القائمة على تكامل وتضافر جهود الجهات المعنية.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية يشارك بها 32 منتخبًا تمثل دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان،  لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة.
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