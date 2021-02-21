وصول جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للرماية إلى القاهرة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية،خرطوش عن وصول جميع المنتخبات القادمة من مختلف الدول العربية والأجنبية إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للمشاركة فى البطولة التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 22 فبراير الجاري حتى 4 مارس المقبل على ميادين الرماية بنادى الصيد فرع 6 أكتوبر.





وأنهت اللجنة المنظمة كافة اجراءات استقبال المنتخبات فور وصولهم إلي مطار القاهرة الدولي والذي بدأ منذ أمس، وتم اصطحابهم إلي مقر إقامتهم المخصصة لهم، والقيام تباعًا بتطبيق الإجراءات الواجبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية أنه قد تم تخصيص فريق عمل لمراسم استقبال البعثات ولاعبي المنتخبات المشاركة بالبطولة بمطار القاهرة الدولى لإنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بدخول البلاد وختم الجوازات بالتنسيق مع المعنيين من وزارة الداخلية، والاستضافة فى صالات الوصول بالمطار واستلام الحقائب بالتعاون مع مسئولى ميناء القاهرة الجوي، ومرافقة الوفود فى وسائل الانتقالات المخصصة لهم وصولًا إلي فنادق الإقامة، وذلك فى إطار العملية التنظيمية للبطولة القائمة على تكامل وتضافر جهود الجهات المعنية.



