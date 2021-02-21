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التعليم العالي: خطة لإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة .. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:34 م
الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
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فرح علاء الخولي
وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حجر الأساس لجامعة حلوان الأهلية، لافتا إلى أن هذا موقع من 15 موقعا لجامعات أهلية في محافظات مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على 12 جامعة بشكل متواز بنفس التوقيت والأسلوب.


وقال خالد عبدالغفار، خلال حواره في برنامج "صباح مصري"، المذاع على قناة "صباحك مصري"، أن هذا المشروع يمثل إضافة للدولة والوزارة وليس فقط لأنه مجرد تزويد مؤسسات تعليمية جديدة، وإن كان هذا مهما، ولكن نتيجة للزيادة السكانية مما يزيد الإقبال على التعليم العالي، وهذا وفقا للدراسات الديموجرافية على مدار الـ 10 سنوات القادمة.


وأوضح أن المهم في الجامعات الأهلية التي يتم إنشاؤها هو البرامج التعليمية المقدمة من خلالها وليس موقع الجامعة، وأن كل البرامج بها حديثة متعلقة بالثروة الصناعية الرابعة ومتعلقة بالوظائف في المستقبل، وهذا وفقا لما سرعته وتيرة اجتياح فيروس كورونا في العالم.

وأشار إلى أن هذه البرامج التعليمية تتماشى مع خبراء لديهم القدرة على تصميم برامج تعليمية متميزة، وليس فقط في مصر، لأن المؤشرات اوضحت ان هناك نقص شديد جدا في العمالة المدربة وفقا للتركيبة الديموجغرافية، قائلا: "احنا بنعد اجيال لـ30 و40 سنة قدام".
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