ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ بورسعيد: أول مارس بدء العمل على تحويل مبنى القنصلية الإيطالية إلى مستشفى

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:27 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
Advertisements
ريهام فيكتور
قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن نعمل على تحويل مبنى القنصلية الإيطالية ببورسعيد إلى مستشفى.

وأضاف "الغضبان"، خلال حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هذا العمل أول مرة تشهده المحافظة ونسعى لتقديم خدمة لأهالينا فى بورسعيد، مشيرا إلى أننا نوفر خدمة طبية عظيمة على أعلى مستوى، وجار التنسيق بين كل الجهات المختصة للبدء فى أعمال تطوير القنصلية الإيطالية.

وتابع محافظ بورسعيد، أن المحافظة قامت بمناقشة العقود اليوم، وسيبدأ المقاول فى العمل من 1 مارس ومخطط افتتاحها على شهر 8 أو 9 هذه السنة، لافتًا إلى أننا بدأنا العمل فى أعمال ترميم البيت الإيطالى ورؤية الأسلوب الأمثل فى استخدامه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الغضبان يتابع سير العمل في تطوير وتوسعة شارعي عبد الحليم محمود ونهضة بورسعيد .. شاهد

محافظ بورسعيد : منفذ الحي الإماراتي يحقق سيولة فى الحركة المرورية

طالب بتذليل العقبات.. الغضبان يستعرض أعمال لجنة التصالح فى مخالفات البناء ببورسعيد

استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع حي الضواحي ببورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الرى لتفقد عدد من المشروعات

ترشيحاتنا

متنوعة وجذابة.. 10 صور تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها

الوزراء: فرض رسوم ضريبية على فاتورة كهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون غير حقيقي

ما حكم تحديد نوع الجنين؟ أمين الفتوى يجيب

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

وزيرة الصحة تعلن وصول شحنة لقاحات كورونا جديدة وتخصيصها لكبار السن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنكر.. حيلة سيدتين للحصول على لقاح كورونا كادت تودي بهما خلف القضبان

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاهد.. أول صورة من الجيل الجديد لـ هوندا HR-V