محافظ بورسعيد: أول مارس بدء العمل على تحويل مبنى القنصلية الإيطالية إلى مستشفى

قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن نعمل على تحويل مبنى القنصلية الإيطالية ببورسعيد إلى مستشفى.





وأضاف "الغضبان"، خلال حواره ببرنامج الآن، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هذا العمل أول مرة تشهده المحافظة ونسعى لتقديم خدمة لأهالينا فى بورسعيد، مشيرا إلى أننا نوفر خدمة طبية عظيمة على أعلى مستوى، وجار التنسيق بين كل الجهات المختصة للبدء فى أعمال تطوير القنصلية الإيطالية.



