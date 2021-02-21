ابعد عن الخنازير والخفافيش.. كيف تحمي نفسك من فيروس نيباه



بعد المخاوف من فيروس نيباه والذى ظهر مؤخرا فى الصين هل هو بالفعل أخطر من فيروس كورونا، وكيف تحمي نفسك من الإصابة، وكيف ينتقل إلى البشر.





وتحدث حالات تفشي المرض سنويًا تقريبًا في أجزاء من آسيا، ولا سيما بنغلاديش والهند.

ووفقًا لموقع cdc" ينتشر فيروس نيباه من الخفافيش أو الثعابين

فيروس نيباه 60% من المرضى يدخلون في غيبوبة. ويعانى المصابون بمن مشاكل تنفسية حادة ويظهر المرض في البداية على شكل حمى وصداع، بالإضافة إلى السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس وقد تحدث الوفاة في 40-75٪ من الحالات، و





أسرع طريقة لانتشار المرض







وفقا لموقع medicinenet عن طريق اللعاب والاتصال الوثيق بشخص مصاب أو سوائل الجسم بما في ذلك قطرات الأنف أو الجهاز التنفسي أو البول أو الدم. أما عن أسرع طريقة لانتشار فيروس نيباه عن طريق اللعاب والاتصال الوثيق بشخص مصاب أو سوائل الجسم بما في ذلك قطرات الأنف أو الجهاز التنفسي أو البول أو الدم.





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