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ابعد عن الخنازير والخفافيش.. كيف تحمي نفسك من فيروس نيباه

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

بعد المخاوف من فيروس نيباه والذى ظهر مؤخرا فى الصين هل هو بالفعل أخطر من فيروس كورونا، وكيف تحمي نفسك من الإصابة، وكيف ينتقل إلى البشر.

ووفقًا لموقع cdc" ينتشر فيروس نيباه من الخفافيش أو الثعابين وتحدث حالات تفشي المرض سنويًا تقريبًا في أجزاء من آسيا، ولا سيما بنغلاديش والهند.
ويعانى المصابون بفيروس نيباه من مشاكل تنفسية حادة ويظهر المرض في البداية على شكل حمى وصداع، بالإضافة إلى السعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس وقد تحدث الوفاة في 40-75٪ من الحالات، و60% من المرضى يدخلون في غيبوبة.

أسرع طريقة لانتشار المرض

أما عن أسرع طريقة لانتشار فيروس نيباه  وفقا لموقع medicinenet عن طريق اللعاب والاتصال الوثيق بشخص مصاب أو سوائل الجسم بما في ذلك قطرات الأنف أو الجهاز التنفسي أو البول أو الدم.

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الوقاية من الفيروس

يمكن الوقاية من عدوى فيروس نيباه عن طريق: 

-تجنب التعرض للخنازير والخفافيش المريضة في المناطق التي يوجد بها الفيروس.
-عدم شرب عصارة النخيل الخام التي يمكن أن تكون ملوثة بخفاش مصاب أثناء تفشي المرض.

المراجع
medicinenet


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