غلق 878 منشأة متنوعة بالمحلة لمخالفتها قرارات الحكومة

قال اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم غلق 878 منشأة متنوعة لمخالفتها لمواعيد الغلق الجديدة، وتحرير 453 محضرا لمنشأت ومواطنين بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية، وذلك منذ تطبيق تلك القرارات فى ديسمبر الماضى وحتى اليوم الأحد، على مستوى مركز ومدينة المحلة.









وأشار رئيس مدينة المحلة إلى أن الـ 878 قرارا بالغلق لمخالفة مواعيد الغلق تضمن 246 محال تجارى، و 131 مطعم، و 13 سوق، و 177 مقهى، و 56 ورشة، و 290 سنتر تعليمى، والمحاضر الـ 453 مخالفة شملت 304 محضر نظافة، و 101 محضر إشغال طريق، و 48 محضر شهادة صحية.







