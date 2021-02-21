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محافظات

غلق 878 منشأة متنوعة بالمحلة لمخالفتها قرارات الحكومة

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:44 م
جولة اللواء حاتم
جولة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى
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احمد علي
قال اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم غلق 878 منشأة متنوعة لمخالفتها لمواعيد الغلق الجديدة، وتحرير 453 محضرا لمنشأت ومواطنين بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية، وذلك منذ تطبيق تلك القرارات فى ديسمبر الماضى وحتى اليوم الأحد، على مستوى مركز ومدينة المحلة.


وأشار رئيس مدينة المحلة إلى أن الـ 878 قرارا بالغلق  لمخالفة مواعيد الغلق تضمن 246 محال تجارى، و 131 مطعم، و 13 سوق، و 177 مقهى، و 56 ورشة، و 290 سنتر تعليمى، والمحاضر الـ 453 مخالفة شملت 304 محضر نظافة، و 101 محضر إشغال طريق، و 48 محضر شهادة صحية.


وأضاف، أن رصد تلك المخالفات تم من خلال اللجنة المشكلة  من الإدارات المعنية بمجلس المدينة بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطرى، لافتا إلى تكثيف أعمال حملات الإشغالات ومراقبة الأسواق ومتابعة مدى التزام المحال بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
غلق 878 منشأة متنوعة بالمحلة لمخالفتها قرارات الحكومة
غلق 878 منشأة متنوعة بالمحلة لمخالفتها قرارات الحكومة
غلق 878 منشأة متنوعة بالمحلة لمخالفتها قرارات الحكومة
غلق 878 منشأة متنوعة بالمحلة لمخالفتها قرارات الحكومة
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