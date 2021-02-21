ضبط مالك محل قطع غيار سيارات يتاجر فى العملة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط مالك محل قطع غيار سيارات بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية – له معلومات جنائية ) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من محل قطع غيار السيارات الخاص به والكائن بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مقرًا لمزاولة نشاطه غير المشروع .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة ، وضبط بحوزته مبالغ مالية (محلية ، أجنبية ) وكذا (هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه محمل على تطبيق الواتس آب العديد من المحادثات ورسائل بينه وبين عملائه الدالة على نشاطه غير المشروع ) .





وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .