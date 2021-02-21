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مرأة

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:42 م
درة
درة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.


وتألقت درة في الصوربإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الأسود ونسقت معه بالطو طويلا للغاية باللون البيج الفاتح.


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وانتعلت درة حذاءً شتويا متوسط الطول باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون البني الغامق، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على "إنستجرام".


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس أنيقة.

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