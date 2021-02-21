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فن

شاهد .. درة بالحجاب في تصوير بوستر مسلسل بين السما والأرض

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:16 م
صدى البلد
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منار نور
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا  ميديا مقطع فيديو للفنانة درة بالحجاب في كواليس تصوير بوستر مسلسل بين السما والأرض.
 

المسلسل مأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بنفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي عام 1960، وشارك في بطولته هند رستم، وعبد السلام النابلسي، وعبد المنعم إبراهيم، ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف.


ويشارك في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" عدد من النجوم، منهم هاني سلامة، غادة عادل، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي وندى موسى، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد "ماندو" العدل، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.
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