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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"جمال حمدان.. رؤية مغايرة لفلسفة الجغرافيا" في صالون الثقافة الجماهيرية بالقليوبية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد قصر ثقافة بنها فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية بعنوان "جمال حمدان.. رؤية مغايرة لفلسفة الجغرافيا"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أدار الصالون الثقافي الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران، وشارك فيه كل من الدكتور عبد الباقي السيد القطان، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة عين شمس، والفنانين ياسر محمد فريد، ومحمد عكاشة، وبحضور رأفت سعيد مدير قصر ثقافة بنها.

واستهل الدكتور عبد الباقي السيد القطان الفعاليات بحديث عن مكانة جمال حمدان الفكرية، مشيرا إلى أن هناك شخصيات يظل فكرها حاضرا في حياة الناس وبعد رحيلها، ومن بينها جمال حمدان الذي وصفه بأنه من أبرز العقول المصرية في القرن العشرين، مستعرضا عددا من مؤلفاته وقراءاته التي تناولت فكره ورؤيته لمصر وقضاياها.

من جانبه، تحدث الفنان ياسر فريد عن الإنتاج الفكري الغزير لحمدان، وما تركه من مؤلفات وبحوث ودراسات باللغة العربية والإنجليزية، وفي مقدمتها موسوعة "شخصية مصر.. دراسة في عبقرية المكان"، التي قدم خلالها قراءة موسعة لمصر من الجوانب الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والسكانية والسياسية.
كما تطرق إلى مشروعه الفكري في فهم علاقة الإنسان بالمكان، وتأثير الموقع الجغرافي في تشكيل مسار المجتمعات.

فيما تناول الفنان محمد عكاشة رؤية جمال حمدان للثقافة العربية التي تقوم على الربط بين الجغرافيا والطبيعة موضحا كيف قدم معالجة مختلفة للمكان، 
باعتباره مدخلا لفهم شخصية مصر وتاريخها وحضارتها، وليس مجرد دراسة للمكان والحدود والخرائط.

نفذ صالون الثقافة الجماهيرية من خلال الإدارة العامة للثقافة العامة والتابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، واختتمت فعالياته بتقديم نبذة عن نشأة الدكتور جمال حمدان، ابن محافظة القليوبية، ودراسته، وأشهر كتاباته.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثفاقة القليوبية، أعد قصر ثقافة القناطر الخيرية لقاء تناول أبرز إسهامات العالم لويس باستور، 
أحد أهم مؤسسي علم الأحياء الدقيقة في الطب، قدمته أماني محفوظ، موضحة دوره في تطوير العلوم،  أعقب ذلك ورشة تصميم أشكال فنية بخامات معاد تدويرها تدريب هاجر كمال، إلى جانب ورشة لتعليم فن الأركت، تدريب حامد شاكر.
فيما نفذت مكتبة العبور الثقافية ورشة فنية لتعليم الرسم باستخدام الأشكال الهندسية، لعدد من أطفال حضانة الشئون الاجتماعية لتنمية مهارة قوة الملاحظة وتعزيز التركيز لديهم.

قصر ثقافة بنها صالون الثقافة الجماهيرية جمال حمدان مغايرة لفلسفة الجغرافيا الفنان هشام عطوة برامج وزارة الثقافة

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