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فن

بإطلالة ناعمة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

السبت 20/فبراير/2021 - 03:02 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وتألقت درة بإطلالة ناعمة مرتدية بلوزة باللون الأبيض وجيبة باللون البيج، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها مما اثار اعجاب متابعيها. 

وتعود درة بعدها لاستكمال تصوير فيلمها الجديد  "الكاهن".

فيلم "الكاهن" يشارك مع درة كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن، وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.

المسلسل يعتبر استمرارا لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل وأحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.
بإطلالة ناعمة.. درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام
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