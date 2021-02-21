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سيارات

شاهد.. أول صورة من الجيل الجديد لـ هوندا HR-V

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:00 م
هوندا HR-V
هوندا HR-V
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كريم عاطف

أعلنت شركة هوندا العالمية لصناعة السيارات عن تقديم الجيل الجديد من هوندا HR-V، بعد نجاح الجيل القديم منها وتنوعه من طرزات الشركة المختلفة فى العديد من الأسواق، منها السوق المحلية المصرية.


وظهرت مؤخرا أول صورة رسمية للسيارة هوندا HR-V الجيل الجديد ، لتوضح مدى الاختلاف الكبير بين الجيلين، والذى سيتم طرحه فى أوروبا واليابان كأولى الأسواق.


وأوضحت شركة هوندا أن هناك نسخة كهربائية جديدة من هذا الجيل سيتم إنتاجها تحت اسم e: HEV، ومن الأرجح أن يتم إنتاجها الفعلى فى نهاية العام وطرحها بالسوق الأوروبية.


وتستمد السيارة هوندا HR-V الجيل الجديد قوتها من محرك 1500 سي سي 4 سلندر وناقل حركة CVT، كما سيتوفر لها نسخ أخرى هايبرد تعمل بنظام الدفع الكلي.


ويأتى التصميم الخارجى للسيارة هوندا HR-V الجيل الجديد بسيط ونقي بدون تعقيدات في خطوط التصميم كما يحمل شبكة تهوية أمامية أكبر في الحجم وتصميم جديد للاكصدام في الأمام.


بالإضافة إلى مصابيح وتصميم رياضي للجزء الجانبي من السيارة هوندا HR-V الجيل الجديد، وسقف منحنٍ للخلف وجناح خلفي فوق السقف، ومصابيح خلفية متصلة ببعضها البعض مع توفير عجلات بتصميم جديد وألوان جديدة للسيارة.


أما المقصورة الداخلية للسيارة هوندا HR-V الجيل الجديد، فتحتوى على فرش جلدي مع أجزاء كرومية الطلاء أو سوداء مع عجلة قيادة مالتي بحجم أقل من السابق وعدادات جديدة ونظام ترفيهي يشبه التاب وتغيير في تصميم فتحات التهوية في السيارة.

شاهد.. أول صورة من الجيل الجديد لـ هوندا HR-V
شاهد.. أول صورة من الجيل الجديد لـ هوندا HR-V
شاهد.. أول صورة من الجيل الجديد لـ هوندا HR-V
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