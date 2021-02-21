خالد ميري يكشف العلاقة بين تركيا وأمريكا وتأثيرها على حل الأزمة الليبية

قال الكاتب الصحفي خالد ميري: "إننا لا نستطيع الحكم على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة في هذا الوقت"، معقبا: "الإدارة الأمريكية لسه قدامها وقت علشان تبان سياستها بشكل واضح، وذلك لأن العلاقات الأمريكية متشعبة، خاصة اتجاهاتها أو معتقداتها، بخصوص الشأن الليبي".









وأضاف خالد ميري، خلال حواره في برنامج "صباح مصري"، المذاع على قناة "صباحك مصري"، أنه لم يصدر عن الإدارة الأمريكية الجديدة، أي تغيير بخصوص الشأن الليبي، منوها إلى أن الدولة الأمريكية تدار من قبل مؤسسات منها مؤسسة عسكرية ومخابرات وأجهزة وغيرها لإدارة الكيان الأمريكي.









وأوضح أن الموقف الأمريكي من الشأن الليبي سيكون مؤثرا جدا فيما سيحدث في المستقبل، ومن المفترض أن أمريكا تساند حاليا ما يحدث من إجراءات، مثلما أعلنت كل القوى الدولية الكبرى أنها تساند ما يحدث من إجراءات للحل السياسي في ليبيا.









وعن الخلافات بين أمريكا وتركيا، أشار ميري إلى أنه لم يعرف بعد ما ستؤثر به الخلافات بينهم ولكنها ستكون مسألة فارقة قطعا، لأن التأثير الأمريكي على تركيا كبير والعلاقات بينهما كبيرة، فإذا حدثت فجوة في تلك العلاقات نتيجة لتصرفات أردوغان الهوجاء، سيؤثر ذلك على التدخل التركي في الشأن الليبي، مؤكدا أن اتحاد الرؤى العربية وتبني نفس الموقف والحل السياسي للأزمة الليبية سيكون ذلك مهما جدا، منوها: "هنشوف على الأرض تغيير حقيقي لو اتوحدت الأمة العربية".