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تعليم

عميد آداب القاهرة: اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة آخر فبراير

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:10 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
وافق المجلس على أداء اختبارات القدرات للراغبين من الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والمتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعات الحكومية المصرية. 

وكشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب، عن موعد اختبار القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الجامعات الحكومية.

وقال الدكتور شريف شاهين، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن اختبارات القدرات وكذلك اختبارات القبول في برامج الدراسات العليا ستتم بالتزامن مع اختبارات الفصل الدراسي الأول اكتسابا للوقت.


وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

كما أكد المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيًا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب. 
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