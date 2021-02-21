وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد | تفاصيل

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، والتي تعد أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية في مصر، عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي 2021/2022









وتتمثل التخصصات المطلوبة في: معلمي الكي جي، ومعلمي اللغة الإنجليزية، ومعلمي العلوم باللغة الإنجليزية، ومعلمي الرياضيات باللغة الإنجليزية.









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وتتمثل الشروط في أن: يكون المتقدم من العاملين بالتربية والتعليم، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم.









كما تشمل الشروط أن يعمل المتقدم بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.







