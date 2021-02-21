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تعليم

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد | تفاصيل

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:55 م
المدرسة المصرية الدولية
المدرسة المصرية الدولية الحكومية
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ياســـمين بدوي
أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، والتي تعد أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية في مصر، عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي 2021/2022


وتتمثل التخصصات المطلوبة في: معلمي الكي جي، ومعلمي اللغة الإنجليزية، ومعلمي العلوم باللغة الإنجليزية، ومعلمي الرياضيات باللغة الإنجليزية.




وتتمثل الشروط في أن: يكون المتقدم من العاملين بالتربية والتعليم، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم.


كما تشمل الشروط أن يعمل المتقدم بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.


أما عن إجراءات التقديم في هذه الوظائف، فعلى المتقدم أن يقدم نسختين من صحيفة البيانات التفصيلية، إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية، ويكون مرفقا بها صورة حديثة وكذلك صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية، وذلك بمقر المدرسة المجاورة الثانية الحي الثالث عشر بالشيخ زايد، وذلك في موعد غايته 30 أبريل 2021.
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