صيانة أعمدة الإنارة وتركيب أخرى جديدة في المنوفية

تولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، إجراء صيانة بخط الإنارة بطريق "أشليم - كفر السلامية"، بداية من مستودع الأنابيب بأشليم حتى مدخل قرية كفر السلامية.





كما تم إجراء صيانة وتركيب كشافات إنارة جديدة بمحطة الصرف الصحي بقرية اشليم، بالإضافة الي تركيب 10 أعمدة جديدة بطريق الساحل ورفع الاعمدة القديمة بقريه شبرابخوم.





كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء بمتابعة صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرى المركز، وفي منوف قامت الوحدة المحلية بصيانة لوحات وكشافات الإنارة بطريق برهيم – منوف وكذا صيانة اعمده الإنارة بنطاق الحامول.





وفي مدينة سرس الليان قامت الوحدة المحلية بصيانة أعطال الكشافات بطريق سكة الجزائر (الطريق الجديد) وحوض القاضي كما تم التأكد من عزل الأعمدة والنزلات الكهربائية، وذلك للحد من المخاطر وتحسين الرؤية البصرية.



