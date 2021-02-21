خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

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مت محكمة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد عباس وعضوية المستشارين هشام السنباطي وأحمد عجلان، المتهم تامر حبيب بدفع تعويض قدره ٣٠٠ ألف جنيه لصالح الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد.





وتأكدت للمحكمة ثبوت ما ارتكبه المتهم من جريمة السب في حق الإعلامي أحمد موسى بنشره المنشور المسئ على صفحته عام ٢٠١٧.





وتقدم عمر الاصمعي المحامي عن المدعي ببلاغ ضد تامر حبيب وطالب بمعاقبته علي جريمته وتداولت القضية ، واستخلصت المحكمة أن المدعي أصيب بضرر أدبي جراء ما نشره المتهم علي صفحته وأرتكب الجريمة والتي أثبتها الحكم الجنائي الصادر في الدعوى.





وقال الإعلامي أحمد موسى أنه سيتم توجيه مبلغ التعويض بالكامل لعلاج غير القادرين في قرية شطورة مسقط رأسه.