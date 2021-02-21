ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سيرة ومسيرة لبنى عبد العزيز في كتاب جديد

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:35 م
لبنى عبد العزيز
لبنى عبد العزيز
Advertisements
محمد نحلة
يصدر اليوم عن دار سما للنشر والتوزع كتاب (لبنى.. سيرة امرأة حرة) ، الذي تسرد فيه الممثلة الكبيرة التي ملكت القلوب في خمسينات وستينات القرن العشرين ، مشوار حياتها على لسانها وبقلم الكاتبة الصحفية هبة محمد علي. 

وتقول المؤلفة هبة محمد علي، إن هذا الكتاب رغم تصنيفه ضمن كتب السيرة الذاتية، إلا أنه لا يركز في جوهره على أفلام وأعمال لبنى عبد العزيز السينمائية، إنما يتتبع حياتها منذ الميلاد وحتى يومنا هذا فيبدأ بالنشأة والأسرة مرورا بعملها في الإذاعة والصحافة وصولا إلى دخولها مجال التمثيل.

ويستعرض الكتاب سنوات الغربة التي عاشتها لبنى في الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها الثاني إسماعيل برادة، حيث أنجبت ابنتيها ثم عودتها للاستقرار من جديد في بلدها مصر وعودتها القصيرة للفن ، ومواكبتها ثورة 30 يونيو.

يزخر الكتاب بالمواقف التي جمعت لبنى بنجوم الفن والأدب والسياسية في مصر سواء الذين عملتهم معهم أو جمعت الظروف بينهم والتي تسردها لأول مرة على لسانها كما ترصعه مجموعة نادرة من الصور الفوتوغرافية من الأرشيف الخاص للبنى.

وتأتي مقدمة الكتاب بمثابة باقة ورد من محبيها من الزملاء والأصدقاء الذين رافقوها على مدى عقود فكانت هديتهم للبنى شهادات من القلب على مسيرتها، وهم الكاتب الصحفي الكبير "مفيد فوزي" والفنان القدير "سمير صبري " وأحمد عبد القدوس " نجل الكاتب الكبير "إحسان عبد القدوس " والذي يعد مكتشفها، وأول من وضع قدمها على طريق النجومية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية .. مجمع البحوث الإسلامية ينشر كتاب "فقه اللغة وسر العربية"

إبراهيم السخاوي يفوز بجائزة الصحافة المصرية في السبق الصحفي

ثقافة أبوظبي تعلن الفائزين بالنسخة الثامنة لمسابقة «الكاتب الصغير في الكتاب الكبير»

ترشيحاتنا

موعد مباراة بيراميدز وبطل كوت ديفوار اليوم بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

يصل إلى النصف.. تخفيض كبير على سعر هاتف سامسونج Galaxy Note 20 5G

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

قضية جديدة.. قرار من محكمة قصر النيل بشأن الفنانة رانيا يوسف

في عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ملفتة لـ زوجة محمد زيدان

Advertisements

الكاف يوافق على حضور الجماهير مباراة سيمبا والأهلي رسميا

مفاجأة في قضية الطبيب المتحرش .. مهاجم منتخب مصر تعرض للتحرش الجنسي وضرب الطبيب علقة موت .. خاص

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

أيامه معدودة.. شوبير يلمح إلى رحيل لاعب جديد عن بيراميدز

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام.. وشرط وحيد للعودة .. التفاصيل الكاملة

سؤال وجواب.. ما هي خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري وعقوبات المتخلفين؟

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

البكاء إلى هتاف.. كيف غير الرئيس السيسي حياة 8 أسر سكندرية في أسبوعين

خصصه لغير القادرين ببلدته .. حكم قضائي بتعويض أحمد موسى بـ 300 ألف جنيه من تامر حبيب

أنا حمار ومبفهمش .. مخرج «حلوة الدنيا سكر» يعتذر عن عدم استكمال المسلسل

وزيرة الصحة: دفعات من لقاح فيروس كورونا تصل مصر خلال ساعات

تحرك عاجل من وزير الرياضة.. القصة الكاملة لأزمة بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل

بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها

الخلاف بين الأمير هاري وشقيقه ويليام يشتعل مجددًا والسبب "إهانة للملكة"