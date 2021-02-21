سيرة ومسيرة لبنى عبد العزيز في كتاب جديد

يصدر اليوم عن دار سما للنشر والتوزع كتاب (لبنى.. سيرة امرأة حرة) ، الذي تسرد فيه الممثلة الكبيرة التي ملكت القلوب في خمسينات وستينات القرن العشرين ، مشوار حياتها على لسانها وبقلم الكاتبة الصحفية هبة محمد علي.





وتقول المؤلفة هبة محمد علي، إن هذا الكتاب رغم تصنيفه ضمن كتب السيرة الذاتية، إلا أنه لا يركز في جوهره على أفلام وأعمال لبنى عبد العزيز السينمائية، إنما يتتبع حياتها منذ الميلاد وحتى يومنا هذا فيبدأ بالنشأة والأسرة مرورا بعملها في الإذاعة والصحافة وصولا إلى دخولها مجال التمثيل.





ويستعرض الكتاب سنوات الغربة التي عاشتها لبنى في الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها الثاني إسماعيل برادة، حيث أنجبت ابنتيها ثم عودتها للاستقرار من جديد في بلدها مصر وعودتها القصيرة للفن ، ومواكبتها ثورة 30 يونيو.





يزخر الكتاب بالمواقف التي جمعت لبنى بنجوم الفن والأدب والسياسية في مصر سواء الذين عملتهم معهم أو جمعت الظروف بينهم والتي تسردها لأول مرة على لسانها كما ترصعه مجموعة نادرة من الصور الفوتوغرافية من الأرشيف الخاص للبنى.



