الآثار القانونية لفيروس كورونا أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي ضمن موسوعة الثقافة القانونية ، كتاب بعنوان الآثار القانونية لفيروس كورونا بين الواقع والمأمول للدكتور علاء حسين مطلق التميمى.





يتضمن الكتاب دراسة تحليلية للآثار القانونية لتداعيات فيروس كورونا سواء أكانت تداعيات قانونية ام أمنية ام اقتصادية الغرض منها زيادة الثقافة القانونية للمواطن العربى. وكذلك تحليل التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد ١٩ وتأثيرها فى الواقع العربى.



