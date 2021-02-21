عبد الرازق لرئيس نادى القضاة: مجلس النواب مستعد لتقديم كل الدعم للقضاء المصري

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استعداد المجلس لتقديم كل الدعم للقضاء المصري، قائلا: "نبدي استعدادنا التام لدعم كل ما من شأنه رفع شأن القضاء المصري".









جاء ذلك خلال استقباله المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، والمستشار حازم أبو سديرة، أمين الصندوق، والوفد المرافق له.









وعبر رئيس مجلس الشيوخ، عن اعتزازه وسعادته بالزيارة، مؤكدا أن نادي القضاة هو بيت القضاة وسندهم ويمثل تاريخا عريقا لقضاء مصر الشامخ.









وقال عبد الوهاب عبد الرازق: "مهما تحدثنا عن اعتزازنا بالقضاء المصري فهي شهادة مجروحة، لأن انتماءنا الأول والأخير لهذه المهنة المقدسة التي شرفنا ونشرف دائما بانتمائنا لها".









وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، بنادي القضاة، في القيام بدوره المنشود دائما لإعلاء شأن السلطة القضائية والتعبير عن ما يجول في أرجائها.









وأضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "نحن بدورنا في المجلس لا نألو جهدا لتقديم كل ما هو ممكن في هذا الاتجاه، ونكرر اعتزازنا وشكرنا بزيارة وفد نادي القضاة، داعين الله عز وجل لمجلس الإدارة بكل توفيق".









من جانبه، عبر المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، عن اعتزازه بهذه الزيارة، موجها التحية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، متمنيا له كل توفيق ونجاح.