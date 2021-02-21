بالفستق والشيكولاتة ونباتي.. وصفات متنوعة لعمل السحلب فى المنزل

يعد السحلب من أشهر المشروبات الشتوية التى يعشقها المصريون، خصوصا أنه مغذٍ ولذيذ ويمنح الجسم الشعور بالدفء والطاقة.









ونقدم لكم طريقة عمل السحلب فى المنزل بوصفات متعددة لمجموعة من خبراء الطهى وشيفات مصر.





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الوصفة الأولى: سحلب عادى للشيف شربيني

مقادير سحلب عادى

بودرة سحلب

لبن بودرة

لبن

فانيلا

مكسرات مشكلة











طريقة تحضير سحلب

* يسخن اللبن مع السكر ويقلب جيدا ثم تضاف بودرة السحلب ويقلب حتى الحصول على القوام المناسب و ثم يقدم ويزين بالمكسرات.









الوصفة الثانية: سحلب بالشيكولاتة والكريمة ل غادة جميل

مقادير سحلب بالشوكولاتة والكريمة

سحلب

لبن

كريمة

سكر

بودرة كاكاو خام

مكسرات مشكلة









طريقة تحضير سحلب بالشوكولاتة والكريمة

* يسخن اللبن مع السكر على النار ثم يضاف الكاكاو السحلب ويقلبو جيدا حتى يثقل القوام ويضاف المكسرات حسب الرغبة.





الوصفة الثالثة: سحلب بالفسدق للشيف شربيني

مقادير سحلب بالفسدق

لبن

سكر

سحلب

فسدق مجروش

مربى ورد

شربات

ماء ورد









طريقة تحضير سحلب بالفسدق

* ضعي اللبن والسكر والسحلب في وعاء على النار حتى يتماسك وضيفي له ماء الورد والفسدق المجروش.





* ضعي بعض الفسدق المجروش في كوب التقديم ثم ضعي السحلب وفوقه الشربات ثم طبقة من الفسدق وطبقة من السحلب و زينيه بالمربى ويقدم ساخن.





الوصفة الرابعة: سحلب نباتي لـ سالي فؤاد

مقادير سحلب نباتي

نصف كوب مكسرات مفرومة

نصف كوب نشا

نصف كوب أرز بودرة

نصف كوب سمسم محمص

نصف كوب سكر بودرة منخول كوب مبيض القهوة نصف كوب جوز هند ناعم

ماء

للتقديم

مكسرات

جوز هند

زبيب











طريقة تحضير سحلب نباتي

* يخلط النشا مع بودرة الأرز والسكر البودرة ومبيض القهوة وجوز الهند والمكسرات المفرومة وجوز الهند، و يحفظ السحلب في برطمان لحين الاستخدام.



