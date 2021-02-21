تصل لـ 100 ألف.. محافظ كفر الشيخ: القوى العاملة توفر تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إن الوثيقة التى تقدمها القوى العاملة، توفر تغطية تأمينية تصل لـ 100 ألف جنيه؛ لرعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة، تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة حياة كريمة.









جاء ذلك أثناء تسليم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة ، 9327 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، منها نحو 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بكفر الشيخ.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن ذلك القطاع الذي يمثل أحد الأنشطة الهامة التى تمثل المحافظة، ما بين صيادي البحر والبحيرة ونهر النيل، والذي قدر عددهم على مستوى المحافظة بما يزيد على 6200 صياد جزء كبير منهم سيدات، موضحًا أن الحكومة أولتها كل الاهتمام فى الفترة السابقة من مختلف الجهات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظل توجيهاته.









وأضاف المحافظ اللواء جمال نور الدين: "إن الوثيقة التى تقدمها القوى العاملة توفر تغطية تأمينية تصل لـ 100 ألف جنيه، لرعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة، تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة حياة كريمة".