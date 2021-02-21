رئيس نادي القضاة لعبد الرازق: مجلس الشيوخ سيكون على قدر آمال الشعب

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، الأحد، المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، وبرفقته المستشار حازم أبو سديرة، أمين صندوق نادي القضاة، والمستشار أبو الحسين قايد، وكيل أول نادي القضاة، والمستشار طارق أبو زيد، وكيل نادي القضاة، ووفد من مجلس الإدارة مرافق له.





وقدم المستشار محمد عبد المحسن، التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، أملا أن يكون هناك تعاون مع المجلس الموقر لما فيه مصلحة الوطن، معربا عن ثقته في أن مجلس الشيوخ سيكون على قدر آمال الشعب في دوره النيابي بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.





ومن جانبه أكد "عبد الرازق" اعتزازه بالقضاء المصري، مثمنًا دور نادي القضاة في إعلاء شأن السلطة القضائية، مشيرًا إلى استعداده التام لدعم التعاون مع منظومة القضاء المصري.





حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ.





وفي نهاية اللقاء قام عبد المحسن بإهداء درع نادي القضاة لرئيس مجلس الشيوخ والذي قام بدوره بإهداء درع المجلس للمستشار محمد عبد المحسن تقديرا لجهوده.