رسميا.. نقل تمثال شبيه أبو الهول إلى متحف آثار الإسماعيلية القومي

أصدر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، اليوم الأحد ، قرارا بنقل تمثال شبيه الهول والذي تم إحباط محاولة بيعه بمركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، إ لى متحف آثار الإسماعيلية القومي. الأحدإحباطأبوصويرلى





وكشفت مصادر رسمية لصدي البلد، أن القرار صدر منذ قليل، بنقل تمثال شبيه أبو الهول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة نقله ووصوله من مركز شرطة أبو صوير إلى متحف آثار الإسماعيلية القومي، باستخدام معدات وأدوات خاصة، لحمايته من تعرضه للخدش.





وقالت المصادر، سيتم إجراء عملية ترميم للتمثال، داخل متحف آثار الإسماعيلية، بعد الانتهاء من عملية نقله إلى متحف الإسماعيلية القومي.





وكانت مصادر أمنية، كشفت تفاصيل واقعة محاولة إحباط بيع تمثال شبيه أبو الهول بنطاق مركز شرطة أبو صوير.





وقالت المصادر، إن فيديو علي اليوتيوب، كان سببا في الإيقاع بالمتهم، والذي عرض فيه التمثال شبيه أبو الهول "سفينكس" كاملًا، وظهرت معه أوراق نقدية فئة 10 جنيهات وأخرى لتقويم ميلادي "نتيجة"، معروض للبيع مقابل 80 مليون دولار.





وقالت المصادر إنه فور انتشار الفيديو، تم تتبعه، وتمكن فريق بحثي من مركز شرطة أبو صوير، برئاسة الرائد أحمد جمال رئيس المباحث، من ضبط المتهم والتمثال الذي قام بإخفائه بمنطقة جبلية بالمنايف.





وأوضحت المصادر أن وجود أوراق نقدية وتقويم ميلادي، تعتبر طريقة عرض تقليدية لمروجي وتجار الآثار من خلال الإنترنت، بحيث يراها المشتري عند زيارته لمعاينة القطع الأثرية المعروضة ويطمئن لإجراءات البيع وعدم التقليد.





وأرجعت أن سبب ظهور حبال بالفيديو، للتأكيد أن التمثال خرج مباشرة من مكان الحفر، وتم نقله عن طريقها.





تشكلت لجنة من خبراء وزارة الآثار بموافقة الدكتور مصطفى وزير أمين عام المجلس الأعلى للآثار، برئاسة نصر جبريل إبراهيم، وعضوية كلا من إيهاب محمد رفاعي، محمد صبحي عبد الله، لمعاينة التمثال، وأقرت في تقريرها بأثريته.





كما تشكلت لجنة من آثار الإسماعيلية برئاسة مصطفي حسن نور مدير عام أثار الإسماعيلية، وعضوية كلا من سامح أحمد هاشم مدير الحفائر بمنطقة آثار الإسماعيلية، صفية إسماعيل أحمد مفتشة اثار الاسماعيلية، لمعاينة الموقع الذي قام المتهم بإخفاء التمثال فيه بالمطاعية المنايف بالإسماعيلية، وأقروا بعدم أثرية مكان إخفاء التمثال الأثري.





وكانت النيابة العامة بمركزي أبو صوير بالإسماعيلية، قررت في وقت سابق، في القضية رقم 135 لسنة 2021 إداري أبو صوير بتسليم التمثال المضبوط في القضية إلي وزارة الآثار ونقله إلي أحد المتاحف الحكومية، والتي قررت بدورها نقله إلى متحف آثار الإسماعيلية القومي.





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