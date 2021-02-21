التخفيف عن المرضى رسالتكم.. محافظ الإسماعيلية يوجه نصائح للأطقم الطبية

أوصي اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، خلال جولته التفقدية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، الأطقم الطبية العاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بببذل مزيد من الاهتمام بجانب الجانب الطبي، للتخفيف عن المرضي خلال رحلتهم العلاجية، حيث تفقد بداية العمل بالمنظومة الجديدة، بعد الافتتاحات الرئاسية لها، الاسبوع الماضي.









وأعلن المحافظ بداية العمل الفعلي واستقبال الحالات بالمنظومة الجديدة، أمس السبت، مشيرا إلى حسن استقبال ورعاية المرضي.





وأجرى، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية التى تم بها الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك في إطار جولته الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وكذلك متابعة التجهيزات اللازمة لتفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة.





وتقدم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، كما يتم تقديم خدمات المشروع الجديد فى الإسماعيلية من خلال 66 منشآة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركزًا صحيًا، و34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.